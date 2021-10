Brasil não tem tempo para 'grosserias delirantes' de Ciro, diz Gleisi

Apoie o 247

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que o país tem problemas muito graves para combater, como o avanço da fome e da pobreza, ao invés de dar atenção aos ataques do ex-ministro Ciro Gomes contra o PT.

"O Brasil não tem tempo para as grosserias delirantes de Ciro, que só é notícia ofendendo Lula e Dilma. O povo espera muito de nós", escreveu Gleisi pelo Twitter.

Nesta quarta-feira, Ciro Gomes mergulhou de vez no fundo do poço ao acusar o ex-presidente Lula de conspirar contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que abriu as portas para a destruição da economia e da imagem do Brasil.

Em resposta a Ciro, a ex-presidenta Dilma afirmou que o pedetista está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. "Mais uma vez, ele mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, disse Dilma.

Pelo Twitter, Ciro respondeu Dilma com novos ataques e xingamentos e afirmou que se arrependeu de ter lutado contra o golpe de 2016.

Na tréplica, a ex-presidenta Dilma Rousseff afirmou que Ciro é "presunçoso", age com misoginia e o comparou a Jair Bolsonaro. "Ciro sistematicamente distorce os fatos. E, nisso, não se difere em nada de Bolsonaro. Ambos adoram quando os alvos de suas agressões reagem. Precisam disso para obter likes e espaço na mídia. É disso que se alimentam", afirmou Dilma.

