Brasil recebe 726 mil testes de coronavírus da Coreia do Sul

Testes, que chegaram nesta terça-feira (14) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), foram encomendados pelo Instituto Butantan e serão usados pelo governo de São Paulo no combate à pandemia edit

Sputnik - Chegaram nesta terça-feira no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), 726 mil testes para identificação do novo coronavírus.

Os testes foram encomendados pelo Instituto Butantan e serão usados pelo governo de São Paulo no combate à doença . O material veio da Coreia do Sul.

Segundo a concessionária responsável pela administração do aeroporto, mais uma carga com 550 mil testes , também da Coreia do Sul, está sendo aguardada nos próximos dias.

"O desembarque ocorreu de forma ágil e segura no Terminal de Carga de Viracopos. O aeroporto concentra seus esforços nesta ação conjunta para auxiliar o país a suprir equipamentos e medicamentos neste momento de grave crise", disse o presidente da concessionária, Gustavo Müssnich, em nota oficial.

No último sábado, a Polícia Civil prendeu 14 suspeitos de furtarem 15 mil kits de testes do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e recuperou a carga. O grupo também levou 2 milhões de itens de equipamento de proteção individual.

