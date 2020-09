Brasil tem 855 novos óbitos na últimas 24 h. Total de mortos ultrapassa 125 mil

Com um saldo de 125 mil mortos e 4 milhões de infectados, o Brasil prossegue em curva acelerada na pandemia. Os dados de hoje do consórcio de veículos de imprensa apontam 855 óbitos, perfazendo um total de 125.584 edit

247 - O Brasil prossegue em ritmo acelerado de contágio e mortes por covid-19. Hoje, foram mais 855 óbitos. Entre ontem e hoje, foram registrados 40.566 testes positivos de covid-19. 4.086.716 pessoas já se contaminaram no país desde o início da pandemia.

A reportagem do portal Uol destaca que “a média móvel de mortes, que calcula os óbitos diários com base em registros feitos nos últimos sete dias, aponta 856 óbitos por dia, resultado considerado estável em 14 dias (-13%). Conforme o levantamento feito pelo consórcio, 14 estados e o Distrito Federal tiveram desaceleração na média móvel de mortes pela doença na variação de 14 dias, enquanto dois apresentaram alta.”

A matéria ainda acrescenta que “entre as regiões, Nordeste (-27%) e Sudeste (-17%) apresentaram queda na variação de 14 dias em razão da doença provocada pelo novo coronavírus. O Norte teve alta (36%). As demais permaneceram com índices estáveis: Centro-Oeste (-8%) e Sul (-13%).”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.