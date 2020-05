Brasil tem sete vezes mais casos de covid-19 do que o governo divulga, aponta pesquisa nacional

247 - Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) indica que o Brasil tem sete vezes mais casos de coronavírus do que apontam os dados oficiais. O levantamento foi feito durante uma semana para testar a presença da doença na população.

Isso significa que em um grupo de sete pessoas com o coronavírus, apenas uma sabe que está infectada.

A reportagem do portal G1 destaca que “o levantamento já teve três etapas concluídas no Rio Grande do Sul. Pesquisadores do Ibope, participantes do projeto, com equipamentos de proteção individual, foram a campo e fizeram 25.025 entrevistas. Aplicaram também testes rápidos para o coronavírus em 133 municípios de todos os estados do país, incluindo o Distrito Federal.”

A matéria ainda informa que “em 90 cidades, conseguiram testar pelo menos 200 pessoas. Essa amostragem representa pouco mais de um quarto da população brasileira, com 54 milhões de habitantes. A partir dos resultados dos testes para a Covid-19, os pesquisadores calculam que um total de 760 mil brasileiros nestas áreas foram infectados. Na véspera da pesquisa, os números oficiais apontavam, nestas 90 cidades, 104.792 casos confirmados do coronavírus, e 7,6 mil mortes.”

