Brasileiros culpam o povo e Bolsonaro pelas mortes por Covid, aponta Ibope

247 - Uma pesquisa do Ibope encomendada pelo jornal O Globo indica que a população brasileira se divide quando se trata de apontar os culpados pelas mortes na pandemia.

Na opinião de 38%, o culpado é o próprio povo Percentual aproximado (33%) considera que o principal responsável pelo elevado número de mortes é Jair Bolsonaro.

A pesquisa mediu ainda o impacto da pandemia. Para 71% dos usuários de internet do país, o impacto da Covid-19 foi maior do que o esperado.

Entre os que se declaram de direita, 8% veem Jair Bolsonaro como principal responsável pelo agravamento da epidemia, enquanto 45% põem maior carga de culpa na população. No universo de esquerda, 78% responsabilizam o presidente, enquanto apenas 15% dizrm que o culpado é o povo.

A pesquisa ouviu 2.626 adultos e restringiu-se ao universo das classes A, B e C. Segundo o jornal Extra, as respostas foram colhidas pelo painel de internautas do Ibope Inteligência, entre 21 e 31 de agosto, em todas as regiões do país. A amostragem representa cerca de 70% da população.

O grupo da população mais associado à esquerda considera que o impacto da pandemia foi intenso e ligado à ação do governo federal. Este grupo acredita mais na valorização da ciência à medida que esta guia a resposta à crise imposta pela Covid-19.

Entre aqueles que se descreveram como sendo de direita, houve uma expectativa menor de que a ciência saia mais valorizada da pandemia.

