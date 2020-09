Brasileiros ignoram pandemia e lotam praias em todo o País

Aglomerações em litorais no feriado de 7 de Setembro ignoram as medidas que proíbem banho de sol e determinam o distanciamento social. Fotos do Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades circulam na internet. Brasil registra mais de 126 mil mortos edit

247 - Neste fim de semana prolongado, por conta do feriado de 7 de setembro, os brasileiros têm ignorado a pandemia de coronavírus e lotado praias em diversas cidades.

No Rio de Janeiro e em alguns lugares do litoral paulista, as imagens que circulam nas redes sociais são areias sem qualquer distanciamento.

Segundo reportagem da Globonews, na Praia de Ipanema, próximo ao Arpoador, não havia fiscalização e vários resgates de banhistas foram feitos pelos Bombeiros. Neste sábado (5), Ubatuba (SP) foi um dos temas mais comentados no Twitter por conta da lotação.

Com isso, as regras de isolamento social e a proibição de banho de sol são completamente desrespeitadas, enquanto o Brasil passa de 126 mil mortes em decorrência da Covid-19 e mais de 4 milhões de casos confirmados.

Mais de 215 mil veículos buscam litoral paulista no feriado prolongado

Por Fernanda Cruz – Repórter da Agência Brasil - As estradas paulistas que levam ao litoral registraram longos congestionamentos neste fim de semana prolongado do feriado de 7 de Setembro. Mesmo com a orientação do governo estadual de evitar aglomerações no período para não aumentar os riscos de contágio pelo novo coronavírus, cerca de 215 mil veículos usaram o Sistema Anchieta-Imigrantes para chegar àa Baixada Santista até o meio-dia deste domingo (6), de acordo com a concessionária Ecovias.

De manhã, a Rodovia Imigrantes teve tráfego congestionado no sentido litoral da altura do Km 28 ao 32. Segundo a concessionária Ecovias, a Via Anchieta também ficou congestionada no sentido Baixada Santista, da altura do Km 29 ao 31.

O movimento intenso de turistas nas praias paulistas já era esperado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). No último fim de semana (29 e 30 de agosto), a movimentação chegou a mais de 600 mil veículos, superando a média para um fim de semana, de pouco mais que 400 mil.

Patrulhamento

Nas praias do litoral, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento ostensivo na orla e nos quiosques, bares e restaurantes. São cerca de 20 mil policiais, com o uso diário de 7,2 mil viaturas, 880 motocicletas, 35 cavalos, 11 helicópteros Águia, além de oito drones que monitoram pontos estratégicos nas rodovias e áreas urbanas.

Os policiais usam ainda megafones para divulgar mensagens de conscientização e prevenção às aglomerações. A operação tem também 200 profissionais da Vigilância Sanitária trabalhando na fiscalização e orientação dentro de estabelecimentos.

A Operação Independência envolve 70 cidades turísticas e vale até o fim da noite de segunda-feira (7). Em Santos, porém, as ações seguem até terça-feira (8), feriado de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira do município.

