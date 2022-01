"Brizola procurava conhecer de fato o povo brasileiro", lembra Vivaldo Barbosa

Apoie o 247

247 - Deputado constituinte e liderança do chamado "trabalhismo", Vivaldo Barbosa falou na TV 247 sobre o legado e a trajetória de Leonel Brizola, com quem conviveu e que completaria 100 anos neste sábado (22). "O Brizola procurava conhecer o povo brasileiro, conhecer o Brasil, a gente brasileira e procurar compreender como era possível o povo brasileiro avançar nos seus direitos e conquistas".

"Ele tinha muita pele do povo brasileiro, sentia o povo brasileiro. Isto eu creio que facilita essa comunicação, possibilita muito essa comunicação, faz o entendimento entre a liderança política e as aspirações da nossa gente, do nosso povo", detalhou.

Se estivesse vivo hoje, diz Vivaldo Barbosa, Brizola estaria lutando contra Jair Bolsonaro (PL) e "naturalmente, procuraria somar forças, se unir e agregar o maior número possível de lutadores para derrubar esse quadro que está aí. Mas acima de tudo, faria um apelo para não se perder os rumos".

