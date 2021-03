Butantan cria primeira vacina brasileira contra Covid, que irá a testes

247 - O Instituto Butantan criou uma nova candidata a vacina contra a Covid-19, que irá a ensaios clínicos com seres humanos. O pedido de autorização será encaminhado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta sexta (26).

O Butantan é o maior produtor de vacinas do país e já fornece a Coronavac, de origem chinesa.

A vacina do Butantan se chama Butanvac e foi desenvolvida pelo instituto. O diretor do Butantan, Dimas Covas, diz ser possível encerrar todos os testes da vacina e ter 40 milhões de doses prontas antes do fim do ano, informa a Folha de S.Paulo.

