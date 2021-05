Butantan não recebeu recurso federal para fábrica e testes de vacina, apontam enviado ofícios à CPI da Covid

247 - O Instituto Butantan (SP) encaminhou dois ofícios à CPI da Covid do Senado apontando que, em 18 de agosto do ano passado, enviou ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, documentos pedindo recursos ao governo federal para a realização de testes da vacina e de adaptações da fábrica. O objetivo era produzir o imunizante, mas não foi atendido. Eram necessários R$ 145 milhões, sendo R$ 85 milhões para completar o orçamento dos testes e R$ 60 milhões para a reforma da fábrica.

Nesta quinta-feira (27), a Comissão Parlamentar de Inquérito ouvirá o presidente do instituto, Dimas Covas, responsávelo pelos documentos enviados ao general Pazuello.

À época dos pedidos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou a chamada fase 3 dos estudos clínicos. Essa etapa era realizada em seis estados do país, mas o dinheiro do governo federal nunca chegou, segundo o Butantan, de acordo com informações publicadas em reportagem do portal G1.

"Até o momento, o Instituto Butantan recebeu, por meio de sua fundação de apoio (Fundação Butantan) apenas recursos provenientes do fornecimento da vacina contra o novo coronavírus", informou a assessoria do instituto nessa quarta-feira (26).

"A fábrica que produzirá a vacina em sua integralidade, incluindo o Ingrediente Farmacêutico Ativo, recebeu recursos exclusivos de doações da iniciativa privada, superiores a R$ 190 milhões. As obras devem ser concluídas em setembro", acrescentou.

