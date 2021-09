Caminhoneiros cogitam greve após alta do diesel: "tem vários motoristas querendo parar"

De acordo com presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plinio Dias, lideranças da categoria terão em outubro um encontro no Rio para definir como reagirão aos aumentos no preço do diesel edit

247 - Presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plinio Dias afirmou que, no próximo dia 16 de outubro, lideranças da categoria terão uma reunião para decidir se reagirão ao aumento do preço do diesel nas refinarias em quase 9% a partir de quarta-feira (29). "Tem vários motoristas querendo parar, mas tudo vai depender desse encontro no Rio", afirmou Dias à coluna de Chico Alves, publicada no portal Uol.

Com o ajuste, o valor médio do diesel vendido pela companhia a distribuidoras passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro.

"Nossa intenção não é essa e sim sentar e dialogar pra todos saírem com ótimas condições de trabalho, sem ter que paralisar nosso país", afirmou Dias.

O líder caminhoneiro destacou que a solução do problema cabe ao governo federal. "Nossa intenção é que o presidente Bolsonaro e o presidente da Petrobras resolvam isso, pois está nas mãos deles", afirmou.

