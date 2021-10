Caminhoneiros marcam greve para 1º de novembro

A categoria se diz em “estado de greve” desde o último sábado e, durante o fim de semana, líderes de entidades do setor fizeram críticas ao governo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os caminhoneiros estão ameaçando paralisar o País. Desde sábado (16), a categoria se diz em “estado de greve” e, durante o fim de semana, líderes de entidades do setor fizeram críticas a Jair Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (18) as entidades representativas da categoria prometem entregar uma lista de reivindicações ao governo. Segundo as entidades, sinalizações positivas são necessárias para evitar paralisação nacional a partir de 1.º de novembro, informa O Estado de S.Paulo.

Os caminhoneiros estão exigindo o cumprimento do valor mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial para a categoria (aos 25 anos de trabalho) e a mudança na política de preços da Petrobras para combustíveis para reduzir a flutuação do diesel.

PUBLICIDADE

O governo está minimizando a mobilização e achando que não haverá greve.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE