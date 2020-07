Campanha 'Fora Bolsonaro' mobiliza partidos e movimentos sociais nesta sexta-feira

Partidos políticos de esquerda e movimentos sociais convocaram para esta sexta-feira manifestações presenciais e virtuais com as palavras de ordem "Fora Bolsonaro" e "Impeachment já" edit

247 - O Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro acontece nesta sexta-feira (10) em todo o país. Militantes e apoiadores dos partidos progressistas e dos movimentos sociais estão sendo convocados a s manifestar contra a permanência de Jair Bolsonaro à frente da Presidência da República.

Em nota divulgada esta semana pela deputada Gleisi Hoffmann, o PT faz um chamamento à mobilização: “Torna-se urgente reunirmos as organizações políticas e entidade sociais que estão comprometidas com a democracia para estabelecermos iniciativas conjuntas na defesa do nosso país e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras”.

No site da Campanha Fora Bolsonaro os organizadores fazem um alerta a respeito do neofascista do atual governo. “Não há mais dúvidas de que há uma disposição na cúpula do Executivo Federal em avançar na retirada de direitos, ataques à soberania nacional e na promoção de medidas de fechamento do regime, através da contenção dos demais poderes, da instrumentalização para fins políticos de órgãos de inteligência, investigação e segurança e do estímulo à movimentos na sociedade civil de caráter neofascista”.

As centrais sindicais também preparam atos e manifestações por todo o país. Levando-se em conta as limitações impostas pela pandemia, na sexta-feira, serão realizadas assembleias nos locais de trabalho, pela manhã, e atos simbólicos de rua.

Estão previstas diversas ações para permitir a ampla participação dos trabalhadores e da população em geral, como a convocação para usar roupa preta, colocar um pano preto nas janelas, realização de twitaço, ações nas redes sociais e um panelaço nacional à noite.

No sábado (11) será realizada a Plenária Nacional Fora Bolsonaro, atividade virtual que reunirá milhares de participantes de todo o país. Nesta atividade serão definidas as próximas ações da Campanha, informa o site do PT.

