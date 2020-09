Candidata branca é aprovada na PF em cota para negros após se pintar para tentar burlar processo

Glaucielle da Silva Dias pediu exoneração da Polícia Federal após ser denunciada por um perfil no Twitter por fraudes durante sua entrevista no concurso edit

247 - Mais um candidato foi denunciado ao tentar burlar cotas, que tem como objetivo o reparo social histórico no Brasil. Desta vez, Glaucielle da Silva Dias, uma mulher branca, passou em concurso da Polícia Federal na cota destinada a candidatos negros.

Segundo informações do portal Painel Político, ela pediu exoneração da Polícia Federal após ser denunciada por um perfil no Twitter por fraudes durante sua entrevista no concurso. Glaucielle Dias teria se pintado para passar pela banca examinadora.

A reportagem também informa que uma portaria de Nº 12.863, publicada no dia 24 de maio de 2020, promoveu Glaucielle da silva dias para a função de Chefe do Núcleo de Operações de Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, em Rondônia.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.