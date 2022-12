Carlos ataca general que cobrou Bolsonaro por atitude contra Moraes: 'não vale o que meu cão come'

Ataque do vereador foi feito após o general da reserva Paulo Chagas cobrar que Jair Bolsonaro tome alguma atitude contra o presidente do TSE e ministro do STF, Alexandre de Moraes edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o general da reserva do Exército Paulo Chagas por cobrar que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), tome alguma atitude para obrigar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a entregar o código-fonte das urnas eletrônicas e que, em caso de recusa, que ele “vá lá e tome”. "Um oportunista contumaz posando de machão para dividir, conquistar e se fazer! Isso nunca valeu o que meu cão come!", escreveu Carlos Bolsonaro no Twitter.

O general Paulo Chagas foi escolhido por Jair Bolsonaro para disputar o governo do Distrito Federal em 2018, mas foi derrotado por Ibaneis Rocha (MDB). Ele rompeu os laços diretos que mantinha com o bolsonarismo em 2020. Em 2022, Paulo Chagas disputou uma cadeira no Congresso Nacional pelo Podemos do Distrito Federal, mas não foi eleito.

Um oportunista contumaz posando de machão para dividir, conquistar e se fazer! Isso nunca valeu o que meu cão come! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) December 8, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.