Carlos Bolsonaro ataca Huck por dizer a Alckmin que pode votar em Lula

Em jantar com Geraldo Alckmin, apresentador da Globo diz que trabalha pela terceira via, mas que jamais votará em Jair Bolsonaro em um segundo turno edit

Revista Fórum - Coordenador de mídias digitais da pré-campanha do pai, Jair Bolsonaro (PL), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) atacou o apresentador da Globo, Luciano Huck, que em encontro com Geraldo Alckmin (sem partido) teria sinalizado que pode voltar em Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais.

"Um dos líderes da tal 'terceira via' alegando que pode votar no ex-presidiário? Não me diga!? Quase me assustei", ironizou o filho 02 de Bolsonaro.

Um dos líderes da tal “terceira via” alegando que pode votar no ex-presidiário? Não me diga!? Quase me assustei! pic.twitter.com/dOtvTpk9OB CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 28, 2022

Leia a íntegra na Fórum.

