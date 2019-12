Carlos Bolsonaro chama internauta de "vagabunda"

247 - Carlos Bolsonaro voltou definitivamente às redes sociais. Seu retorno, logicamente, traz também mais episódios que provam seu desequilíbrio.

Desta vez, em um post no qual Carlos criticava o partido Novo por "criar o apocalipse onde não existe" e por se aproximar do PT, uma internauta o criticou dizendo: "louco demente. Escolhe a marmita do seu irmão".

Mostrando seu destempero e a truculência habitual do clã-Bolsonaro, Carlos respondeu à internauta grosseiramente. "Vagabunda", escreveu.

Discordâncias sempre existirão, contudo o movimento é claro: os zeros do NOVO, junto dos calças encravadas e grupelhos bancados tentam criar o apocalipse onde não existe! São inteligentes e usam aproximação até mesmo com o PT para criar desgaste pleiteando a volta das tesouras. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 28, 2019