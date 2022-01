Carlos Bolsonaro e deputado ex-bolsonarista batem boca: "chifrudo"

Apoie o 247

ICL

Por Otávio Augusto, Metrópoles - As confusões entre ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) ganharam mais um capítulo, com o embate entre o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB). A troca de ofensas teve termos como “fofoqueiro”, “chifrudo”, “doente”, “corno” e “ladrões”.

O conflito começou após o filho do presidente criticar o deputado. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, Lemos abandonou a base governista para apostar na candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) ao Palácio do Planalto.

“O maior fofoqueiro do Brasil foi encontrar o seu chifrudo na Paraíba com dinheiro do fundo eleitoral? Par perfeito que explica a falta de testosterona e vergonha na cara do grupinho”, escreveu Carlos Bolsonaro no Twitter.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

O 🐩 presidencial falando sobre testosterona 😂😅 Logo tu ? Não sei aqui quem tem chifre, mas no RJ, eu sei quem tem e quem botou, em você foi @carlosjordy lembra ? Essa é sua raiva dele, e o outro é teu pai, da primeira, da segunda...A Câmara Municipal e Assembleia que o diga.👍🏻 https://t.co/22NTaeMzm6 — Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) January 5, 2022

PUBLICIDADE

Cornos e ladrões !

Quer continuar a brincadeira ladrão de Salário de assessor ?

Faça como eu, deixa a pistola de lado e os seguranças, e vamos testar os níveis de testosterona, topa ? https://t.co/22NTaeMzm6 — Julian Lemos Deputado Federal (@JulianLemosopb1) January 5, 2022

Estou convencido, não adianta responder a @CarlosBolsonaro Ele não tem credibilidade, sem falar que é doente da cabeça, está desesperado porque sabe que o pai dele perde para Lula e Moro, e o "brinquedo" dele o Brasil será livre desses traidores. PUBLICIDADE January 5, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: