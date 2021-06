Cármen Lúcia será relatora de processo que julgará 100 anos de sigilo do Exército sobre procedimento disciplinar de Pazuello

247 - A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia será a relatora da ação promovida por PT, PCdoB, PSOL e PDT contra o sigilo de 100 anos imposto pelo Exército sobre o procedimento administrativo disciplinar imposto ao ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por ter participado de um ato político com Jair Bolsonaro.

Segundo as legendas, o acesso ao procedimento é de interesse público por se tratar de "ato político praticado por militar da ativa", e o "sigilo significa uma grave afronta à democracia". (Com informações do Estadão).

