Carta pela democracia pode virar fórum permanente de luta contra ameaças golpistas

247 - Os organizadores da “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito” começaram a discutir sobre a criação de um fórum permanente em defesa da democracia.

Uma reunião nesta segunda-feira (15), deve definir os próximos passos do movimento e os atores a serem convidados para integrá-lo, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

A proposta é dar institucionalidade a um grupo formado por representantes da sociedade civil que monitore, de forma estruturada, ataques contra as instituições democráticas, além de estar preparado para promover eventos em defesa do estado de direito. Na semana passada, 26 Estados e o Distrito Federal realizaram manifestações em defesa do processo eleitoral e do estado democrático de direito.

A ideia é que o grupo funcione mesmo depois das eleições.

