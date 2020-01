Cartas a Lula vão virar filme

As mais de 30 mil cartas que o ex-presidente Lula recebeu enquanto foi preso político serão organizadas e digitalizadas por uma equipe de pesquisadores brasileiros, franceses e argentinos. O material gerou um site, uma peça de teatro e vai virar filme edit

As mais de 30 mil cartas que o ex-presidente Lula recebeu enquanto foi preso político serão organizadas e digitalizadas por uma equipe de pesquisadores brasileiros, franceses e argentinos. O material gerou um site, uma peça de teatro e vai virar filme.

"A historiadora francesa Maud Chirio, fundadora da Rede Europeia pela Democracia no Brasil (RED.Br), foi uma das idealizadoras do trabalho e contou a Lula que “essas cartas não são apenas sobre o Lula, são sobre democracia, sobre solidariedade e sobre como as políticas públicas mudaram a vida das pessoas”.

“Quando tivemos contato com essas cartas ficou óbvio o valor que elas tinham. São relatos emocionantes, de pessoas que mudaram de vida por conta da política. Numa época de negação da política, essas cartas são a prova de que a política é importante para a vida real das pessoas”, conta Maud.

A historiadora disse também que o momento político e os ataques ao Instituto Lula a fizeram temer pela segurança desse material. “Avaliamos que esse material está em risco pela perseguição que aconteceu aqui e, como historiadores, nos dedicamos a divulgar e preservar a riqueza que tem ali.”

