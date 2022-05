Casamento de Lula e Janja teve repercussão amplamente favorável nas redes sociais

Casamento do ex-presidente Lula com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, registrou 71,2% de menções positivas no Twitter edit

247 - O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, realizado na quarta-feira (18), registrou 71,2% de menções positivas no Twitter, segundo um levantamento da consultoria Arquimedes, divulgado pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A consultoria

Na análise da consultoria, que analisou 200 mil comentários postados na rede social, “venceu a narrativa de que Lula ‘merece ser feliz de novo, voltar a amar. Influenciadores de fora da bolha política também aprovaram a união’", destaca a reportagem. A presença de influenciadores como Gil do Vigor e Paulo Vieira também ampliou o engajamento positivo pois são "atores de fora da política que chamam outros públicos" , destaca a colunista.

Segundo a consultoria, os bolsonaristas tentaram argumentar que se tratou de uma festa nababesca, que Lula não liga para os pobres, que gastou muito dinheiro. Mas foram imediatamente confrontados com o argumento de que Bolsonaro gasta dez vezes mais com cartões corporativos em suas viagens, motociatas e férias. E que esses gastos, além de ser com dinheiro público, têm sigilo de cem anos". As críticas ao casamento somaram 27% do total de tuítes analisados.

A análise conclui afirmando que, apesar de não ter sido um evento político, “Lula conseguiu, ao contrário das expectativas até de aliados, transformar a festa num ato com muitos simbolismos positivos para a campanha dele".

Jair Bolsonaro também obteve uma boa repercussão positiva com a vinda de Elon Musk ao Brasil. O encontro do bilionário sul-africano com Bolsonaro, ocorrido nesta sexta-feira (20), levantou 280 mil tuítes, com 75% de menções positivas e 25% negativas.

