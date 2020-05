Casos de depressão e ansiedade no Brasil aumentam no decorrer do isolamento

247 - O longo isolamento social já praticado no Brasil está fazendo com que casos de depressão, ansiedade ou quaisquer outros problemas psicológicos aumentem entre os brasileiros, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas.

Na semana de 13 a 16 de abril, 39,3% dos entrevistados afirmaram terem tido alguma crise de caráter psicológico. Na semana 05 a 08 de maio, o número passou para 43,4%.

A porcentagem de pessoas que dizem ter medo de serem infectadas pelo coronavírus também aumentou. Em abril, 60,6% responderam que tinham medo. Em maio, foram 66,5%.

