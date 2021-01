Celso Amorim defende impeachment de Bolsonaro diante do caos em Manaus: “é uma incúria absoluta”

247 - O embaixador e ex-ministro Celso Amorim foi questionado na TV 247 sobre o impeachment de Jair Bolsonaro. Para ele, esta é uma pauta que precisa ser colocada em jogo no Brasil, principalmente depois da crise de abastecimento de oxigênio em Manaus.

Amorim comparou o colapso do sistema de saúde da capital amazonense ao bombardeio de Guernica, no norte da Espanha, em 1937. A pacata região foi alvo do primeiro bombardeio aéreo maciço contra a população indefesa de toda uma cidade na história da Europa. O local tornou-se um símbolo, e a estratégia contra civis um princípio da moderna maquinaria de guerra. “Eu não sei o que aconteceria. Não sei se passa ou não passa. Mas acho que o que está acontecendo em Manaus, Manaus é a nossa Barcelona quando foi bombardeada, a nossa Guernica. O que está acontecendo lá é um descaso e o governo federal sabia o que ia acontecer e não tomou providências. Pelo contrário, várias pessoas ligadas ao governo aplaudiram quando se recusou a ideia de lockdown. Gente, Manaus teve uma crise séria em abril. Será que não viram que isso poderia acontecer? É uma incúria absoluta”.

Para Celso Amorim, “Manaus poderia ser o começo de uma virada” pelo impeachment.

