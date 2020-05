Celso de Mello já assistiu à íntegra de vídeo de reunião ministerial

Após assistir ao material, o ministro do STF Celso de Mello decidirá sobre o levantamento do sigilo – parcial ou total – do vídeo. A Corte informou que a determinação dele deve sair até o fim de semana edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello assistiu na noite desta segunda-feira (18) à íntegra da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. O encontro foi citado pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro no dia 24 do mês passado, quando anunciou sua demissão após Jair Bolsonaro exonerar Mauricio Valeixo da Diretoria-Geral da Polícia Federal.

O STF abriu um inquérito a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar as denúncias feitas por Moro de que Bolsonaro queria interferir na PF.

Após assistir ao material, o ministro decidirá sobre o levantamento do sigilo – parcial ou total – do vídeo. A Corte informou nesta segunda que a determinação do ministro deve sair até o fim de semana.

Na coletiva de imprensa no dia 24, Moro afirmou: "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF".

"Isso não é função do presidente, ficar se comunicando com Brasília para obter informações que são sigilosas. Esse é um valor fundamental que temos que preservar dentro de um Estado democrático de Direito", acrescentou, citando novamente o nome da ex-presidente Dilma Rousseff, sobre quem reconheceu ter dado autonomia à PF durante a Lava Jato.

