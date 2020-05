Celso de Mello quebra sigilo da explosiva reunião do Planalto em que Bolsonaro assumiu interferência na PF

247 – O ministro Celso de Mello, do STF, autorizou, na noite de ontem, que as partes do inquérito que investiga suposta interferência na PF tenham acesso ao HD que contém os registros da reunião ministerial no Planalto realizada em 22 de abril, informa o portal jurídico Jota, em seu twitter .

A delegada Christiane Corrêa Machado, que preside o inquérito, irá receber o HD lacrado e deverá comunicar os demais e definir um horário para que compareçam à PF e assistam ao material uma única vez. Caso entenda necessário, poderá marcar novas audiências de inquirição.

"Sem prejuízo da imediata execução desta deliberação, registro que decidirei, brevissimamente, em momento oportuno, sobre a divulgação, total ou parcial, dos registros audiovisuais contidos na mídia digital em questão", concluiu o relator, sobre tornar público o conteúdo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.