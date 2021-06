Centrais sindicais decidem apoiar manifestações contra Bolsonaro em 19 de junho

As centrais também decidiram convocar outra manifestação, para o dia 18 de junho, nos locais de trabalho e terminais de transporte público, para esclarecer sobre as precauções sanitárias a serem tomadas no ato no dia seguinte edit

247 - Reunião do Fórum das Centrais nesta quarta-feira, 9, centrais sindicais decidiram apoiar as manifestações nacionais contra Jair Bolsonaro, marcadas para 19 de junho. O fórum é composto por CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical, CGTB e Pública.

As centrais também decidiram convocar outra manifestação, para o dia 18 de junho, nos locais de trabalho e terminais de transporte público, para esclarecer sobre as precauções sanitárias a serem tomadas no ato no dia seguinte.

Em nota, as centrais esclarecem que “serão feitas assembleias, atos, panfletagens e paralisações pontuais, sob total respeito a todos os protocolos sanitários para evitar propagação do Coronavírus”.

“Neste contexto de crise econômica, sanitária, política e social sem precedentes na história do Brasil, torna-se fundamental mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras, a partir de seus locais de trabalho, na luta “em defesa do auxílio emergencial de R$ 600,00; contra a fome; contra a carestia; por vacina já para todos; pela extensão do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda; contra a reforma administrativa (PEC 32/2020); em defesa da Agenda Legislativa das Centrais, que está no Congresso Nacional; e pelo Fora Bolsonaro”, diz nota.

Leia na íntegra nota das centrais sindicais:

Centrais Sindicais convocam mobilização para 18 de junho e apoiam Fora Bolsonaro no dia 19

Mobilizar os trabalhadores nos locais de trabalho e construir maioria sustentável contra Bolsonaro e sua política de morte

Neste contexto de crise econômica, sanitária, política e social sem precedentes na história do Brasil, torna-se fundamental mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras, a partir de seus locais de trabalho, na luta:

Em defesa do auxílio emergencial de R$ 600,00

Contra a fome

Contra a carestia

Por vacina já para todos

Pela extensão do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda

Contra a reforma administrativa (PEC 32/2020)

Em defesa da Agenda Legislativa das Centrais, que está no Congresso Nacional

Pelo Fora Bolsonaro

Para pressionar por essa pauta, as Centrais Sindicais - CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical, CGTB, Pública - decidiram realizar, no próximo dia 18 de junho, em âmbito nacional, mobilizações nos locais de trabalho e terminais de transporte público. Serão feitas assembleias, atos, panfletagens e paralisações pontuais, sob total respeito a todos os protocolos sanitários para evitar propagação do Coronavírus.

As mobilizações de 18 de junho também servirão à orientação sobre a importância de trabalhadores e trabalhadoras cumprirem esses protocolos sanitários no dia seguinte, 19 de junho, durante protesto nacional contra o presidente Bolsonaro.

As Centrais Sindicais apoiam o protesto de 19 de junho.

A pandemia de Coronavírus, que já tirou a vida de quase meio milhão de brasileiros e brasileiras ante a incompetência do governo federal, segue um risco à população, que deve evitar aglomeração durante protestos e manifestações.

Porém, é preciso dar capilaridade às mobilizações envolvendo todos os trabalhadores e trabalhadoras na luta dos sindicatos e das demais organizações populares para avançarmos na construção de um país democrático e no combate à prática de destruição das nossas instituições e dos nossos direitos adotada pelo governo federal.

Faz parte do combate ao desgoverno Bolsonaro repudiar o obscurantismo, o negacionismo e as fake news e disseminar entre os trabalhadores e trabalhadoras a conscientização da gravidade da pandemia, bem como informações para que todos possam proteger a vida, não só a própria, como a de todos.

São Paulo, 09 de junho de 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.