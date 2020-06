Centrão dificulta votação na Câmara sobre adiamento de eleições municipais

247 - Os partidos do Centrão, indiferentes ao fato de que o país está vivendo uma pandemia com mais de 1 milhão de infectados e quase 54 mil mortos, estão dificultando a votação na Câmara da Proposta de Emenda Constitucional aprovada no Senado sobre alterações no calendário eleitoral.

Esses partidos do Centrão apostam que seus prefeitos têm mais chance de reeleição se forem mantidas as datas atuais, já que, em geral, o Poder Executivo municipal está em evidência no combate à Covid-19, informa O Globo.

A Constituição determina que primeiro e segundo turno ocorram, respectivamente, no primeiro e último domingo de outubro (dias 4 e 25). Após sugestão de adiamento feita pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, o Senado aprovou a PEC que prevê o pleito em 15 e 29 de novembro.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na terça-feira (23) que continuará conversando com os deputados sobre qual caminho tomar e quando pautar a votação da PEC.

