Cerca de 120 países enviarão delegações para a posse de Lula

Posse de Lula deverá contar com a participação de ao menos 53 delegações estrangeiras de "alto nível", número quase três vezes maior que o registrado na posse de Bolsonaro

247 - A cerimônia de posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deverá contar com a participação de ao menos 53 delegações estrangeiras de “alto nível”, formadas por chefes de Estado, chefes de governo e ministros, diz a coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo.

Segundo a reportagem, o número é quase três vezes maior que o registrado durante a posse de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, e “considerando todos os níveis, de embaixador até chefes de Estado, cerca de 120 países deverão estar representados na posse de Lula”.

“Em 2019, a posse de Bolsonaro recebeu 18 delegações de alto nível. Estiveram em Brasília na ocasião líderes de direita como o então primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán”, destaca Malu Gaspar.

Os integrantes da equipe responsável pela cerimônia dizem que “já confirmaram a vinda ao Brasil em janeiro os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, o Rei da Espanha, Filipe VI, além de aliados de esquerda na América do Sul, como os presidentes da Argentina (Alberto Fernández), Colômbia (Gustavo Petro), Chile (Gabriel Boric) e Bolívia (Luis Arce)”.

