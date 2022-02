Chapa Lula-Alckmin está 99,9% fechada, diz Márcio França

Apoie o 247

247 - Um dos articuladores da chapa Lula-Alckmin, Márcio França (PSB) disse ao programa “Em Foco”, da GloboNews, que vê o acordo entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo como selado. Em dezembro do ano passado, França havia afirmado que a chance da chapa Lula-Alckmin vingar era de 99%. Agora, aumentou essa probabilidade para 99,9%.

França opina que é “impossível” uma eventual traição de Alckmin a Lula, como ocorreu com Michel Temer em relação à presidente Dilma Rousseff, culminando em seu impeachment. Esse temor é considerado por petistas, nos bastidores, que fazem críticas à aliança de Lula com o ex-tucano. O pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo diz que quem imagina um impeachment do Lula não conhece política. Para ele, no dia seguinte à eleição do Lula, ele terá ampla maioria em qualquer Congresso.

Alckmin tem conversas adiantadas para se filiar ao PSB, mas ainda não bateu o martelo. O ex-governador também tem se reunido com o Solidariedade e recebeu convite do PV.

