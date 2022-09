Chefes das Polícias Civis pedem que TSE feche clubes de tiro durante as eleições

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, se reuniu nesta terça-feira (20) com chefes das Polícias Civis nos estados.

Reunidos no Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, a categoria solicitou que o TSE proíba o funcionamento de clubes de tiro nos dias das eleições. Segundo a Folha de S. Paulo, Moraes teria respondido que vai estudar uma forma de tirar a proposta do papel.

"Segundo pessoas que acompanharam a reunião, policiais argumentaram a Moraes que fechar os clubes de tiros nos dias 2 de outubro e 30 de outubro, onde houver segundo turno, é uma medida adicional para evitar a violência no pleito", diz a reportagem da Folha.

O tribunal já vetou o porte de armas a menos de 100 metros de seções eleitorais nos dias das votações, nas 48 horas anteriores

Nesta terça, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para confirmar liminar concedida pelo ministro Edson Fachin que suspendeu os efeitos de uma série de decretos e outras normas editadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar o porte e a posse de armas, além da compra de munição.

Até o momento, seis dos 11 ministros do STF votaram para barrar temporariamente as normas e decretos do governo, e nenhum votou contra, em julgamento realizado no plenário virtual.

