Chega ao Brasil delegação dos EUA que vai tentar banir 5G chinês do mercado brasileiro

247 - Com foco no enfrentamento à China e em busca de estabelecer boas relações com o governo Bolsonaro, chega nesta quinta-feira (5) ao Brasil a primeira missão de alto nível da Casa Branca desde a posse de Joe Biden, em janeiro.

A delegação norte-americana é chefiada pelo conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. O principal objetivo da visita é abordar questões prioritárias para os Estados Unidos, como o leilão da tecnologia de telefonia móvel 5G, informa O Globo.

Biden tem evitado abrir frentes de conflito com o Brasil, decepcionando a ala esquerda do Partido Democrata. Ele pretende estabelecer o que os EUA consideram relações pragmáticas com o governo de extrema direita do Brasil.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.