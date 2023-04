China dá "calorosas boas-vindas" a Lula e diz que visita vai impulsionar relações bilaterais com Brasil

Ministra-adjunta de Relações Exteriores, Hua Chunying, disse que os dois lados trocarão "profundamente impressões" sobre as relações bilaterais e temas regionais e internacionais edit

247 - A China deu uma demonstração de alegria com a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva ao país nesta terça-feira (11). A ministra-adjunta de Relações Exteriores, Hua Chunying, deu "calorosas boas-vindas" ao presidente brasileiro. A visita oficial de Lula é de 12 a 15 de abril.

Numa sequência de post no Twitter, Hua Chunying destacou que o fato de que China será o primeiro país fora das Américas que o Presidente Lula visitará após sua posse e a remarcação da data da visita em curto prazo pelas duas partes mostram a importância atribuída às relações China-Brasil.

>>> Às vésperas da chegada de Lula à China, 20 acordos já foram fechados entre empresas brasileiras e chinesas

"Nos importantes encontros marcados, os dois lados trocarão profundamente impressões sobre as relações bilaterais e temas regionais e internacionais de interesse comum", afirmou a ministra Hua Chunying.

"As interações entre China e Brasil, os dois maiores países em desenvolvimento respectivamente dos hemisférios leste e oeste, darão novos impulsos ao desenvolvimento das relações bilaterais e contribuirão para paz, estabilidade e desenvolvimento das regiões e do mundo", acrescentou a representante chinesa.

Outro representante do governo chinês também saudou a visita do presidente Lula. Segundo Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, a missão oficial é uma oportunidade para promover o aprimoramento da cooperação mutuamente benéfica em vários campos.

