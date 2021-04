Cirista, Tico Santa Cruz contesta Ciro Gomes e defende voto em Lula num hipotético segundo turno contra Bolsonaro

Apoiador de Ciro Gomes, o músico Tico Santa Cruz demonstrou mal-estar com a entrevista desastrosa em que Ciro anunciou nova ida a Paris edit

247 - O cantor e compositor Tico Santa Cruz usou as redes sociais para critica a postura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que declarou que irá a Paris com ainda mais convicção num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O vocalista da banda Detonautas foi um dos apoiadores da campanha de Ciro em 2018.

“Querido Ciro Gomes, vamos lutar para chegar no segundo turno! Mas caso não cheguemos, não podemos abrir mão de lutar contra Bolsonaro em qualquer hipótese! Tenhamos juízo!”, tuitou Tico.

