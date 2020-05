Ciro diz que 247 e DCM são o "gabinete do ódio" da esquerda

Em mais uma baixaria contra a imprensa independente, o presidenciável Ciro Gomes, que trabalha com a missão de dividir o campo progressista, afirmou que quem "inventou o gabinete do ódio" foi Lula. Ao contrário do que Ciro afirma, o Brasil 247 propaga valores humanistas e democráticos, o oposto do que faz o chamado “gabinete do ódio” edit