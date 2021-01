Ciro diz que vai entrar na Justiça para apurar 'gastos absurdos' de Bolsonaro

"Entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro! Mais de R$ 15 milhões em Leite Condensado e Chiclete com dinheiro público? Isso é corrupção!", postou o ex-ministro Ciro Gomes no Twitter edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes usou as redes sociais para anunciar que está entrando com uma ação na Justiça para cobrar “explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro”. “Mais de R$ 15 milhões em Leite Condensado e Chiclete com dinheiro público? Isso é corrupção!”, escreveu Ciro no Twitter.

Ação vem na esteira da revelação de que a lista de compras do governo Bolsonaro incluiu gastos da ordem R$ 1.042.974,22 para a compra de alfafa em 2020. Também foram gastos milhões na compra de bombons (R$ 8.866.958,69) e refrigerantes (R$ 31.545.337,34), entre outros itens, como leite condensado e chicletes.

Confira a postagem de Ciro Gomes sobre o assunto.

Entrarei na justiça para pedir explicações sobre os gastos absurdos do Bolsonaro! Mais de R$ 15 milhões em Leite Condensado e Chiclete com dinheiro público? Isso é corrupção! — Ciro Gomes (@cirogomes) January 26, 2021

