Ciro Gomes diz que não vai desistir de candidatura, apesar da pressão de pedetistas

"Minha candidatura não me pertence", afirma pré-candidato do PDT

247 - A forte pressão de pedetistas ainda não atingiu o objetivo de fazer com que Ciro Gomes desista de se candidatar ao Palácio do Planalto. Ele afirmou nesta quinta-feira (16) que descarta essa possibilidade.

Apesar de seguir com baixos índices de intenção de votos nas pesquisas eleitorais divulgadas esta semana, Ciro acha que ainda tem chances de crescer. Na pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira, ele aparece com modestos 7%, que ele considera algo natural para o momento.

Ciro fez essas declarações nesta quinta-feira durante evento em Ribeirão Preto (SP). Reportagem da Folha de S.Paulo.

O presidente do PDT, Carlos Luppi, acompanhou a posição de Ciro e completou criticando a federação de partidos, que na sua visão é um ajuntamento de quem só pensa em eleger-se, informa a Folha de S.Paulo.

