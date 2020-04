Ciro volta a agredir o ex-presidente Lula, que se dizia pronto para o diálogo

247 - O ex-ministro e ex-governaor Ciro Gomes (PDT-CE) voltou a atacar ex-presidente Luiz InácioLula da Silva após ele sinalizar, no início de abril, o desejo de retomar o diálogo com o trabalhista. visanodo ocmbater o fascismo crescente no Brasil. "O Lula é o líder [das falcatruas]. Só quem é um fanático lulista que vai desconhecer", disse Ciro nesta quinta-feira (9), em entrevista ao UOL. Ciro ressaltou, ainda, que não possui qualquer ligação com Lula e que “perdeu o respeito” por ele.

A sinalização de Lula pelo diálogo visando unir o campo progressista contra os desamando do governo Jair Bolsonaro veio na esteira do manifesto da oposição divulgado no final de março, assinado pelos ex-candidatos à presidência em 2018, Fernando Haddad, Guilherme Boulos e, também por Ciro Gomes, além de governadores e presidentes dos partidos de oposição:

“O importante foi o Ciro Gomes ter entrado, não era correto eu assinar. PT, PDT, PSOL, PCdoB e o PSB têm-se reunido toda semana. Quando os partidos entenderem que eu devo participar dessas conversas, não terei problema nenhum, estarei pronto para falar com o Ciro. O importante agora é afastar o Bolsonaro”, disse Lula na ocasião.

