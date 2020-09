Clã Bolsonaro usou dinheiro vivo em campanhas eleitorais

247 - Jair Bolsonaro e seus filhos fizeram uso de dinheiro vivo no financiamento de suas campanhas eleitorais. A família tem a mesma prática no pagamento de contas pessoais e até na quitação de imóveis em espécie, prática que está sendo investigada no chamado caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio.

Transações em espécie podem ter como objetivo dificultar o rastreamento da origem de valores obtidos ilegalmente. Esse tipo de movimentação é comunicada automaticamente ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) quando ultrapassa R$ 10 mil.

Os jornalistas Ana Luiza Albuquerque, Italo Nogueira e Felipe Bächtold apontam em reportagem na Folha de S.Paulo que foram feitos depósito em dinheiro vivo para o financiamento das campanhas eleitorais da família e constam nos processos físicos das prestações de contas entregues à Justiça Eleitoral.

De acordo com a reportagem, nas 5 campanhas em que a reportagem identificou pagamentos em espécie, o percentual de financiamento desse tipo em relação ao total de recursos arrecadados variou de 1% a 58%.

Das 13 candidaturas analisadas, em 4 não houve depósitos em dinheiro vivo. Em outras 4, não foi possível confirmar pelas prestações se houve injeções em espécie.

A família Bolsonaro, especialmente o senador Flávio Bolsonaro, já movimentou mais de R$ 3 milhões em dinheiro vivo nos últimos 25 anos.

Flávio Bolsonaro é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o uso de recursos obtidos com o esquema de rachadinhas - a devolução de salários em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa para permitir essas operações em benefício pessoal.