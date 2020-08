CNMP aplica pena de censura a procuradora que postou charges sobre Bolsonaro no Facebook

A procuradora da República no Rio de Janeiro Paula Cristine Bellott publicou charges críticas a Jair Bolsonaro. Em uma delas, por exemplo, Bolsonaro é retratado lambendo os pés de Donald Trump edit

247 - O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) decidiu nesta terça-feira (25) aplicar a pena de censura à procuradora da República no Rio de Janeiro Paula Cristine Bellott, que postou charges críticas a Jair Bolsonaro no Facebook.

Em uma das charges postadas pela procuradora, por exemplo, Bolsonaro é retratado lambendo os pés do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Paula Bellot ainda escreveu: “Bolsonaro é um miserável e quer que nós nos tornemos iguais a ele”.

Na prática, a procuradora terá inserida em sua ficha funcional a penalidade e isto será levado em conta quando quiser pleitear progressões na carreira ou futuros cargos.

Após a instauração da reclamação disciplinar, a procuradora excluiu as postagens e argumentou que as postagens “não fazem menção a sua função pública, não foram externadas em perfil institucional e tampouco denotam uma opinião da instituição Ministério Público Federal”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.