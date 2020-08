Coaf mostra que ex-mulher de Wassef fez movimentação suspeita de R$ 33,9 milhões

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação na conta de Maria Cristina Boner Leo “incompatível” com a renda mensal. Ela é ex-mulher de Frederick Wassef, advogado do clã Bolsonaro que escondeu durante meses Fabrício Queiroz, operador do esquema das rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro edit

247 - Com ganho mensal de R$ 75 mil, a ex-mulher de Frederick Wassef, advogado do clã Bolsonaro, movimentou R$ 33,9 milhões em apenas seis meses.

Maria Cristina foi alvo de três comunicações feitas pelo Coaf a órgãos de investigação. A última delas reportou uma “movimentação suspeita de R$ 33.900.260,00” em uma de suas contas, realizada entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Desse valor, R$ 16.636.008,00 foram referentes à operação de crédito efetuada em sua conta. Outros R$ 17.264.252,00 foram registrados como débito, ou seja, montante que saiu da mesma conta.

“A movimentação foi considerada incompatível com a renda mensal de R$ 75 mil cadastrada à época”, afirma o relatório, segundo a coluna de Bela Megale no Globo.

O Coaf já do conhecimento do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e do Distrito Federal e a Polícia Federal.

Na semana passada, veio à tona a informação de que Wassef recebeu repasses milionários da filha de sua ex-mulher Maria Cristina, Bruna Boner Leo. As contas de seu escritório de advocacia também foram abastecidas com cifra milionária da empresa Globalweb, que tem Bruna como sócia e Maria Cristina como fundadora e presidente de seu conselho de administração. A empresa tem contratos com o governo federal. A Globalweb informou que Wassef trabalhou para a companhia há cinco. Sobre os repasses de Bruna, o advogado diz que se refere ao pagamento de um empréstimo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.