Com apoio de Anitta, Lula registra alta em engajamento nas redes sociais

247 - O ex-presidente Lula (PT) voltou a registrar alta em engajamento nas redes sociais, informa a Mídia Ninja. Coincidência ou não, a recuperação do petista vem após a cantora Anitta, a mais popular do Brasil, declarar apoio a ele para a eleição deste ano.

Lula teve engajamento de 4,07% em abril, 3,9% em maio, 2,78% e, atualmente, em meados de julho, já tem 2,84%.

>>> Sentiu? Bolsonaro ataca Anitta após apoio da cantora a Lula

O levantamento é do SEO da Agência AtivaWeb, Alek Maracaja, que mantém um programa de cruzamento de informações das redes sociais para acompanhar a taxa de engajamento dos candidatos presidenciáveis. “Lula estava com a taxa de engajamento estagnada, mas após a declaração de Anitta este número subiu expressivamente”, informou.

Segundo Maracaja, o engajamento de Jair Bolsonaro (PL) tem sido menor que o de Lula. "Bolsonaro ganha de Lula no número de seguidores em todas as redes sociais, porém o engajamento de Lula é maior".

Para o especialista, Lula deve manter uma comunicação simples com seu público e criar conteúdos que furem sua bolha de militantes se quiser performar ainda melhor nas redes. "A campanha do Lula precisa saber falar com essas pessoas, com uma linha mais humana e pessoal. Quando ele aparece nesse formato, como ele apareceu com o ‘óculos Juliet’, ele conseguiu furar a bolha".

