Com coronavírus, governo antecipa campanha de vacinação da gripe em 23 dias no Brasil

247 - O governo federal anunciou nesta quinta-feira (27), em São Paulo, que antecipará a campanha de vacinação da gripe em 23 dias, com início previsto para 23 de março. A decisão acontece após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil - trata-se de um homem de 61 anos, que mora na capital paulista. O governo de São Paulo anunciou que existe 85 pessoas com suspeita de infecção por coronavírus no estado.

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quem chegar a unidades de saúde com sintomas gripais e informarem que tomaram a vacina facilitarão o diagnóstico do coronavírus. "Ela é uma campanha nacional e nós definimos que, nós trabalharemos para o dia 23 de março. Antecipando em 23 dias a data prevista original para essa campanha", disse Mandetta.

"Por que fazer a campanha? Por que recomendar a vacina? Se essa vacina, ela me dá cobertura, ela deixa o sistema imunológico do indivíduo de 80%, daqueles que tomam a vacina, protegidos contra essas cepas de influência, essas cepas virais que estão circulando que são milhares de vezes mais comuns que o corona vírus, para um eventual profissional de saúde, um médico, na hora que um indivíduo um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal ele informa que foi vacinado ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses, que não aquelas que são cobertas pela vacina", complementou.