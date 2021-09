Com Covid, Eduardo Bolsonaro cita cansaço e diz que está usando cloroquina

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Tossindo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, numa transmissão ao vivo nas redes sociais, citou cansaço e lamentou o fato de não poder fazer propaganda de remédios sem eficácia comprovada cientificamente contra a Covid-19, que ele contraiu durante viagem de comitiva brasileira à Assembleia Geral da ONU, em Nova York (EUA).

"Tô me tratando [da covid]. Vocês devem imaginar com o quê? O médico receitou. E, de ontem para hoje, eu já estou me sentindo muito melhor. Obviamente estou com coriza, um pouco cansado, mas sem febre. Mas de agora em diante, depois de iniciar o tratamento, a tendência é só melhorar", disse Eduardo Bolsonaro.

“Estou me tratando. Vocês devem imaginar com o quê. […] Tem determinadas coisas que são incríveis, mas a gente não pode falar. É quase que um regime talibanês [sic], porque se você falar algumas coisas, por exemplo, o que você está tomando [contra a Covid], é capaz desse canal aqui cair”, disse Eduardo.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE