Com desgaste de Ernesto Araújo, almirante vai a missões diplomáticas e é chamado '02 do Itamaraty'

O secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), almirante Flávio Rocha, foi escalado pelo governo para fazer interlocução com outros países em meio ao desgaste do chanceler Ernesto Araújo

247 - O secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), almirante Flávio Rocha, viajou recentemente a países com os quais o chanceler Ernesto Araújo perdeu a capacidade de interlocução por causa de posições ideológicas, como China e Argentina.

A atuação do militar rendeu-lhe no Palácio do Planalto o apelido de "02 do Itamaraty", de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Rocha é auxiliar direto de Jair Bolsonaro. Segundo cálculo informal de auxiliares palacianos, o almirante participa de mais de 90% das reuniões de Bolsonaro no gabinete presidencial.

