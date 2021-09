Com expectativa da presença de Lula, movimentos e partidos convocam novo protesto pelo Fora Bolsonaro para 2 de outubro

Em São Paulo, o ato será às 13 horas, em frente ao Vão Livre do Masp, com a participação de líderes de movimentos populares, sindicais e lideranças políticas de vários partidos. Será a sexta grande mobilização deste ano contra o governo edit

247 - A campanha Fora Bolsonaro marcou para o próximo dia 2 de outubro uma nova data de mobilizações pelo impeachment de Jair Bolsonaro, em defesa do emprego, da renda e contra a carestia.

Em São Paulo, o ato será às 13 horas, em frente ao Vão Livre do Masp, com a participação de líderes de movimentos populares, sindicais e lideranças políticas de vários partidos. A expectativa é que o ex-presidente Lula participe deste protesto na capital paulista.

Será a sexta grande mobilização deste ano contra o governo Jair Bolsonaro, em defesa da democracia, soberania, geração de empregos, aceleração da vacinação e do auxílio emergencial, até o fim da pandemia. Com quase três anos no poder, o saldo do governo Bolsonaro é um país com quase 15 milhões de desempregados e mais de 590 mortos por Covid-19, em grande parte por culpa do seu governo, aumento da fome, da miséria e pobreza. A expectativa é que a CPI da Covid-19 apresente o relatório incriminando o presidente Bolsonaro na semana que antecede o dia 2 de outubro, o que impulsionará a mobilização.

A Central de Movimentos Populares (CMP) e as demais entidades que compõem a campanha Fora Bolsonaro estão intensificando a convocação para mais este ato pelo Fora Bolsonaro e de denúncia dos reais problemas do povo. Nos próximos dias será feita a divulgação das cidades onde acontecerão os protestos.

“O desemprego, a carestia dos alimentos, a fome e a miséria estão aumentando no nosso país, e a solução é a derrubada deste governo genocida, a cada dia mais impopular, mais isolado, mais autoritário", afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP e uns dos líderes das mobilizações pelo Fora Bolsonaro.

