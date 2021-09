Com governo tomado por denúncias, Bolsonaro diz que "corrupção diminuiu muito"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro voltou a declarar que seu governo vem combatendo a corrupção, ignorando as inúmeras denúncias de irregularidades na compra de vacinas e de que ele próprio teria prevaricado. Contudo, o ocupante do Planalto admitiu que a corrupção não foi totalmente eliminada nos últimos 3 anos.

"Quando se fala em mil dias sem corrupção... Eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Podem acontecer problemas em alguns ministérios? Podem, mas não será da vontade nossa", disse Bolsonaro, durante cerimônia marcando os primeiros mil dias de governo, nesta segunda-feira (27).

"Nós vamos buscar maneiras de, obviamente, apurar o caso e tomar providências cabíveis com outros poderes sobre aquele possível ato irregular. Mas diminuiu muito a corrupção no Brasil, muito", prosseguiu Bolsonaro. "As pressões no passado eram enormes, em governos anteriores. Hoje existem pressões? Existem, mas bem menores". (Com informações do UOL).

