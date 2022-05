Com resistência de ala do MDB, candidatura de Simone Tebet ainda é incerta

Setores do MDB dizem que se Tebet não decolar, convenção do partido pode decidir não ter candidatura própria edit

247 - Simone Tebet (MDB-MS) ainda enfrenta uma série de desafios para consolidar seu nome na disputa pela Presidência da República.

Mesmo tendo no momento maioria no MDB para apoiar a indicação do seu nome, se a convenção partidária fosse hoje, a senadora enfrenta forte resistência interna.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que até o meio do ano, quando ocorrerá a convenção, apoios a Simone Tebet poderão ser revertidos, caso seu nome não decole nas pesquisas.

Emedebistas que resistem à senadora e mesmo apoiadores da parlamentar que conhecem bem o partido dizem que a sigla está dividida.

Entre os principais desafios, Tebet precisará trabalhar para sair do índice de 2% de intenções de voto, segundo a última pesquisa Datafolha, e assegurar que a maioria dos pares a aprovará na convenção do partido.

A própria cúpula do MDB reconhece que a candidatura de Tebet no momento é apenas política, garantindo o apoio para que seja chancelada na convenção. Falta ainda o componente eleitoral.

Caso a senadora não se mostre viável, ganhará força o cenário em que os diretórios fiquem livres para escolher uma candidatura a apoiar. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT e de uma ampla coalizão de forças, conta com muitos apoios no MDB, principalmente no Nordeste.

