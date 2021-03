Com vacinação atrasada e 1.726 mortos no Brasil, Bolsonaro envia Ernesto Araújo a Israel em busca do "spray milagroso"

247 - No pior momento da pandemia de Covid-19 no país, com falta de leitos e com apenas 3,36% da população vacinada com a primeira dose, Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (2) que uma comitiva de dez pessoas, chefiada pelo ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores), embarca para Israel no sábado (6) em busca de um spray que ele afirma não saber o que é e que "parece um produto milagroso".

O Brasil registrou 1.726 mortes por Covid-19 nesta terça, o maior número diário de vidas perdidas de toda a pandemia. O país também registrou, pelo quarto dia consecutivo, a maior média móvel de óbitos pela doença, 1.274. A média de mortes já está há 41 dias acima de 1.000.

Há, atualmente, 35 pesquisas em humanos avaliando 22 possibilidades de drogas contra Covid-19 aplicadas por inalação feita em hospital. O estudo de Israel com o spray nasal EXO-CD24, citado pelo presidente, é um dos mais iniciais entre os registros de pesquisas clínicas, informa a Folha de S.Paulo.

