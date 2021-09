Comandante da Marinha repete o grito de guerra de Bolsonaro: "Se quer paz, prepare a guerra"

O comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, mostrou mais uma vez alinhamento com Jair Bolsonaro, repetindo bordão com ameaça de guerra edit

247 - O comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, fez nesta quinta-feira (2) uma publicação no Twitter sobre a Operação Poseidon, em curso desde sábado, e na qual helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea, realizam exercícios conjuntos.

No final do post, o comandante repetiu o grito de guerra do chefe, um conhecido provérbio da Roma Antiga: "Si vis pacis, para bellum” (Se quer paz, prepare a guerra)", informa Lauro Jardim em sua coluna no Globo.

