Combate à fome e criação de emprego são prioridades do País, diz Lula para juventude petista

247 - Em discurso no 5º Congresso Nacional da Juventude do PT, nesta sexta-feira, 17, o ex-presidente Lula (PT) discursou a favor da unidade latino-americana contra o empobrecimento do povo e pelo desenvolvimento econômico, em defesa da soberania dos países da região.

Lula ainda disse que o Brasil “não tem o direito de ter um único filho seu indo dormir sem ter o que comer, sem tomar um copo de leite, um café e um pão com manteiga. E essa é a nossa primeira tarefa, porque qualquer outra coisa pode esperar uma semana, mas a fome não”.

“Temos que discutir a questão do emprego, que dá dignidade para todos nós, seres humanos”, destacou ainda o ex-presidente. De acordo com o petista, a culpa dos países sul-americanos estarem empobrecidos “é da elite latino-americana, dos empresários brasileiros que não querem compartilhar com o povo aquilo que é produzido pelo povo”.

“Esse país tem que ter desenvolvimento, crescer e gerar emprego”, ressaltou. Lula defendeu um Estado “forte e indutor do desenvolvimento, da educação, do emprego e fazendo investimento em obras de infraestrutura e saúde”. “Não venham me dizer que isso é gasto, isso é investimento”, disse.

“Quero voltar a ser candidato porque acho que o Brasil precisa do PT para a gente consertar a quebradeira que fizeram nesse país, que precisa voltar a ser respeitado no mundo”, denunciou o ex-presidente, criticando o governo Jair Bolsonaro.

